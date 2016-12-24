Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров на личном приеме граждан рассмотрел обращение от жителей Мордовии

4 июня в Нижнем Новгороде Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в формате видеоконференции по поручению Главы государства провел личный прием граждан. В мероприятии приняли участие главы и представители органов исполнительной власти регионов, главные федеральные инспекторы.

Одно из рассмотренных обращений было из Мордовии. Жительница села Старые Селищи Большеигнатовского района Галина Сеняйкина обратилась в приемную Президента РФ с просьбой о капитальном ремонте участка автомобильной дороги от с. Чукалы до с. Старые Селищи.

Глава Мордовии Артём Здунов сообщил, что капитальный ремонт 5 км трассы от Большого Игнатова через Атяшево до Старых Селищ будет проведен по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На этом участке подрядчик расширит и укрепит основание дорожного полотна, обновит асфальтобетонное покрытие, заменит 11 водопропускных труб, оборудует барьерное ограждение, пешеходные тротуары и наружное освещение, установит дорожные знаки и нанесет разметку. У Старых Селищ запланировано строительство разворотной площадки. На время ремонта для транспорта будет оборудован объезд. Завершение работ – в декабре.

Полпред поручил руководителю региона вести контроль качества и сроков проведения капремонта.

В ходе личного приема также были рассмотрены обращения жителей Кировской, Самарской и Саратовской областей. Реализация принятых решений взята на личный контроль высших должностных лиц и главных федеральных инспекторов регионов.