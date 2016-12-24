В Мордовии УФАС возбудило дело в отношении логистического центра торговой сети «Светофор»

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По информации ведомства, в действиях ООО «Сарансктрейд» усматриваются признаки нарушения Закона о торговле.
Сотрудники УФАС по РМ установили, что компания заключала с поставщиками договоры поставки продуктов питания, по условиям которых оплата за товар производится только после его продажи магазином «Светофор». Таким образом, срок оплаты был фактически не ограничен.
По мнению ведомства, эти условия вынуждают поставщиков привлекать дополнительные средства, что может сказаться на отпускных ценах на продукцию. Между тем для продуктов с разными сроками хранения предусмотрены конкретные максимальные сроки оплаты с момента их получения.
Мордовское УФАС возбудило в отношении ООО «Сарансктрейд» дело по признакам нарушения Закона о торговле. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.
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