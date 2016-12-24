Во время «Монетной недели» жители Мордовии сдали монеты на сумму свыше 700 тысяч рублей

Репортер

Во время весенней всероссийской акции «Монетная неделя» жители Мордовии принесли в банки монеты на сумму свыше 700 тысяч рублей. Такие данные приводит Национальный банк РМ.

Чаще всего граждане приносили монеты номиналом 10 рублей, 1 рубль и 2 рубля. Из низких номиналов больше всего сдали 10-копеечных монет.  

«В расчетах монеты используются наравне с банкнотами, но довольно часто они выходят из оборота, оседая у граждан. Такие акции помогают вернуть монеты в банки и сократить затраты на их изготовление», - отмечает организатор акции.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Он - наш Герой!»

В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина

«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

1
Заказать рекламу
1
1
1