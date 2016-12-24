В Саранске водитель внедорожника ответит в суде за гибель в ДТП 53-летней женщины

Репортер

В прокуратуре республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Саранска. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, вечером 24 ноября прошлого года фигурант дела за рулем автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» на нерегулируемом пешеходном переходе в р.п. Луховка совершил наезд на женщину. В результате ДТП 53-летняя пострадашая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.

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