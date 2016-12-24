В Саранске 7 июня пустят автобусы до Пушкинских и Ключаревских кладбищ

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По информации городской Администрации, в родительскую субботу от автовокзала Саранска до Ключаревских кладбищ с 6:00 до 15:00 будут курсировать автобусы большого класса. Оплата проезда - по действующему тарифу.
В направлении Пушкинских кладбищ автобусный маршрут №25 будет отправляться от остановки общественного транспорта «Николаевка» каждый час начиная с 7:00. Последний рейс - в 14:00.
На территории кладбища № 4 будет организована бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки ПАЗ с 07:00 до 14:00. Здесь будет ограничено движение других транспортных средств (за исключением задействованных в мероприятиях по погребению и автомашин аварийных служб).
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