В Саранске наградили победителей конкурса «Предприниматель Республики Мордовия» по итогам работы за 2024 год

Лучшим предпринимателем Мордовии 2024 года признано ООО «Овер фарма» из Рузаевки (генеральный директор Ирина Бурдинова).

Победителем в номинации «Предпринимательство в сфере производства» признано ООО «Мордовский сидр» из Ардатовского района.

«Лучший региональный бренд» - «Домашнее копчение» из Саранска.

В номинации «Женское предпринимательство» награду вручили индивидуальному предпринимателю Ирине Тябиной из Саранска.

«Гостиница Саранск» забрала награду в номинации «Предпринимательство в сфере туризма».

Индивидуальный предприниматель Елена Крупнова (сеть магазинов «Лев и пчёлка») признана лучшей в номинации «Предпринимательство в сфере торговли».

Семья Капитоновых, ООО «Научно-инженерный центр «Лаборатория источников света» из Саранска, победила в номинации «Семейное предпринимательство».



Награда «Трудовая семейная династия» вручена семье Мишиных, производственный кооператив «Автомеханика» из Ичалковского района.

В номинации «Социальное предпринимательство» победило ООО «Юные Кулибины» из Саранска.

В номинации «Предпринимательство в сфере предоставления услуг» лучшим признан индивидуальный предприниматель Евгений Камаев из Чамзинки.

«Самозанятой года» стала Наталья Русяева, производитель кукол ручной работы.

Наградой «Народное признание» отмечена индивидуальный предприниматель Светлана Каткова, руководитель Сафари-парк «Кречет».