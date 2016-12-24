В Саранске наградили победителей конкурса «Предприниматель Республики Мордовия» по итогам работы за 2024 год

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В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Лучшим предпринимателем Мордовии 2024 года признано ООО «Овер фарма» из Рузаевки (генеральный директор Ирина Бурдинова).
Победителем в номинации «Предпринимательство в сфере производства» признано ООО «Мордовский сидр» из Ардатовского района.
«Лучший региональный бренд» - «Домашнее копчение» из Саранска.
В номинации «Женское предпринимательство» награду вручили индивидуальному предпринимателю Ирине Тябиной из Саранска.
«Гостиница Саранск» забрала награду в номинации «Предпринимательство в сфере туризма».
Индивидуальный предприниматель Елена Крупнова (сеть магазинов «Лев и пчёлка») признана лучшей в номинации «Предпринимательство в сфере торговли».
Семья Капитоновых, ООО «Научно-инженерный центр «Лаборатория источников света» из Саранска, победила в номинации «Семейное предпринимательство».
Награда «Трудовая семейная династия» вручена семье Мишиных, производственный кооператив «Автомеханика» из Ичалковского района.
В номинации «Социальное предпринимательство» победило ООО «Юные Кулибины» из Саранска.
В номинации «Предпринимательство в сфере предоставления услуг» лучшим признан индивидуальный предприниматель Евгений Камаев из Чамзинки.
«Самозанятой года» стала Наталья Русяева, производитель кукол ручной работы.
Наградой «Народное признание» отмечена индивидуальный предприниматель Светлана Каткова, руководитель Сафари-парк «Кречет».
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В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
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