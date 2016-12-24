В Мордовии за последние годы количество занимающихся адаптивным спортом выросло в 6 раз

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На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте России был поднят вопрос нехватки тренеров в адаптивном спорте. Согласно данным опроса, почти 40% из 84 тысяч респондентов отметили кадровый дефицит в этой сфере.
Эксперт Народного фронта в РМ Андрей Богатырёв, старший тренер спортивно-адаптивной школы Е. В. Швецова, председатель регионального отделения Федерации спорта глухих, председатель регионального отделения Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, подтвердил актуальность проблемы для Мордовии, где за последние годы количество занимающихся адаптивным спортом выросло в 6 раз.
При этом надо учитывать, что занятия с инклюзивными спортсменами требуют особого подхода и дополнительной подготовки самого тренера.
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