В Мордовии за последние годы количество занимающихся адаптивным спортом выросло в 6 раз

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте России был поднят вопрос нехватки тренеров в адаптивном спорте. Согласно данным опроса, почти 40% из 84 тысяч респондентов отметили кадровый дефицит в этой сфере.

Эксперт Народного фронта в РМ Андрей Богатырёв, старший тренер спортивно-адаптивной школы Е. В. Швецова, председатель регионального отделения Федерации спорта глухих, председатель регионального отделения Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, подтвердил актуальность проблемы для Мордовии, где за последние годы количество занимающихся адаптивным спортом выросло в 6 раз.

При этом надо учитывать, что занятия с инклюзивными спортсменами требуют особого подхода и дополнительной подготовки самого тренера.