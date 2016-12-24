Президент России поручил обеспечить доступность занятий спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья

Владимир Путин принял участие в заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта на тему «О развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта». Особое внимание он уделил повышению доступности спортивных занятий для людей с физическими особенностями и ограничениями.

«Наша цель – обеспечить доступность занятий спортом для всех людей с ограничениями по здоровью вне зависимости от их места жительства, достатка, возраста и уровня физической подготовки. Но для этого нужна не только спортивная инфраструктура. Необходимо вовлекать людей в соревновательную практику. Это не только позволяет проверить себя, но и открывает новые возможности для общения, для расширения дружеских и профессиональных контактов, для посещения других городов и регионов и так далее. А это и есть та самая активная, насыщенная событиями жизнь», – сказал Владимир Путин.

Также он отметил важность поддержки раненых ветеранов СВО, чтобы укрепить их веру в самих себя и помочь найти свое призвание в спорте.

Помимо этого, Президент поднял вопрос кадрового потенциала адаптивного спорта. Специалисты, спортсмены и их наставники получат господдержку, а паралимпийские атлеты станут соавторами решений в данной сфере.

«Для решения всех поставленных задач необходима совместная работа Правительства, Администрации Президента, Госсовета, общественных организаций. Чтобы люди с ОВЗ – а это миллионы наших граждан – чувствовали внимание и заботу, чтобы их жизнь становилась лучше», – прокомментировал помощник Президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.