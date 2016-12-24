Росприроднадзор привел первые результаты исследованных проб воды, взятых после массовый гибели рыбы в реке Алатырь

Репортер

По информации ведомства, инспекторы взяли пробы воды в нескольких точках реки — от Ичалковского до Ардатовского района. 

У спиртзавода «Кемлянский» превышение по меди - в 10 раз, по железу - в 2 раза. При этом завод формально не нарушил нормативы сброса. 

В месте впадения реки Татар-Веленлей показатель органического загрязнения превышен в 29 раз! На этом участке вода мутная и с гнилостным запахом. 

После впадения в Алатырь реки Инсар ситуация становится еще хуже: железо превышено в 5 раз, медь — в 17 раз, появились нефтепродукты. 

У санатория «Алатырь» концентрация загрязнителей продолжала расти по течению реки. 

В Росприроднадзоре делают ввод, что основные источники загрязнения — это впадающие в Алатырь реки Татар-Веленлей и Инсар, куда сбрасывают стоки местные очистные сооружения. Вода в этих притоках имеет характерный канализационный запах и мутный цвет. 

Полученные результаты анализов были направлены в прокуратуру и Росрыболовство. 29 мая запланированы новые отборы проб.

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