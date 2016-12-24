Мордовские бренды представили свою продукцию на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

27–28 мая на площадке Дома правительства Московской области проводится форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Форум объединил ученых, врачей, экспертов в области здравоохранения и медицинской науки, политиков, ведущих производителей продуктов здорового питания.

В рамках проведения форума в Доме правительства открылась выставка, где участники смогли ознакомиться с передовыми инициативами в области здорового питания и экологически чистой органической продукцией.

Мордовские бренды не пропустили такое событие. Свою продукцию на выставке представили:

- «Детская пищевая станция»

- «Край земли»

- «Правильные продукты»

- «Биосфера»

- «Мордовские пенькозаводы».

Отдельное внимание на форуме уделят развитию отечественной медицинской и фармацевтической промышленности.