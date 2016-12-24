Народный фронт РМ призывает городские власти привести дорожное покрытие на Пушкинском кладбище в нормативное состояние

В Народный фронт РМ поступили многочисленные обращения от жителей, возмущенных сложившейся ситуацией на Пушкинском кладбище столицы Мордовии. Уже более трех лет здесь фактически нет дороги.

По словам горожан, вместо обустройства дороги на территорию Пушкинского кладбища была свезена старая брусчатка и арматура с площади Тысячелетия, где в настоящее время идут ремонтные работы. Это создало серьезные неудобства как для пешеходов, так и для автомобилей, затруднив доступ к местам захоронений. Водители принимают решение съехать с этой «благоустроенной» дороги, чтобы не повредить транспортное средство.

Год назад Народный фронт уже обращался в Администрацию Саранска с требованием привести дорожное покрытие кладбища в нормативное состояние. Местные жители также неоднократно просили городскую Администрацию обустроить здесь дорогу. И в ответ слышали, что работы будут произведены при наличии финансирования.

Общественники призывают муниципальные власти наконец решить проблему с финансированием и провести необходимую работу по благоустройству территории кладбища.