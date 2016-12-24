Во второй день Недели предпринимательства бизнес Мордовии создавал турпродукты под ключ

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывают поддержку региональным субъектам малого и среднего предпринимательства. В республике продолжается стартовавшая 22 мая Неделя предпринимательства.

До 31 мая региональный бизнес ожидает насыщенная программа мероприятий в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сегодня, 23 мая, продолжилось заседание вчерашнего круглого стола на тему «Развитие туризма в Мордовии». В нем приняли участие представители малого и среднего бизнеса республики, туристической отрасли и общественных организаций.

Среди модераторов опытные федеральные эксперты в области оценки, обучения и развития руководителей и их команд Анастасия Алексеева и Екатерина Землянская. Вместе с профессиональными спикерами участники поделились друг с другом впечатлениями от первого дня, рассказали о приобретённом опыте. Группами обсудили проблемы, которые для развития туризма необходимо решить в первую очередь. По итогам участники создали полноценную картину своих туристических продуктов.

Неделя предпринимательства продолжится 26 мая в 14:30 мастер-классом «Искусственный интеллект», который состоится по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14, Центр «Мой бизнес», 2 этаж.

Напомним, что официально День предпринимательства в этом году будет отмечаться 26 мая. Завершится программа Недели предпринимательства 31 мая торжественным мероприятием с участием представителей региональной власти на набережной реки Инсар, около стадиона «Мордовия-Арена».

Полная программа мероприятий доступна по ссылке: https://clck.ru/3MD94s.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.