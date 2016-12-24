Народный фронт в РМ обращает внимание властей Саранска на запущенный участок со сгоревшими постройками

В пятом микрорайоне Саранска по адресу ул. Краснодонская, 10 уже более 5 лет на земельном участке стоит сгоревший дом. Территория около него заросла репейниками, кустами и ничем не огорожена. В близлежащих многоквартирных домах проживает несколько тысяч человек, среди которых много семей с детьми.

Народный фронт в РМ обратился в городскую Администрацию с просьбой установить, кому принадлежит этот участок и сгоревший дом, и в дальнейшем принять необходимые меры по приведению территории в порядок.