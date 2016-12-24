Народный фронт в РМ обращает внимание властей Саранска на запущенный участок со сгоревшими постройками

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В пятом микрорайоне Саранска по адресу ул. Краснодонская, 10 уже более 5 лет на земельном участке стоит сгоревший дом. Территория около него заросла репейниками, кустами и ничем не огорожена. В близлежащих многоквартирных домах проживает несколько тысяч человек, среди которых много семей с детьми.
Народный фронт в РМ обратился в городскую Администрацию с просьбой установить, кому принадлежит этот участок и сгоревший дом, и в дальнейшем принять необходимые меры по приведению территории в порядок.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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