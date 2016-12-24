Пчеловоды Мордовии смогут увидеть оповещения об обработках пестицидами на профильном интернет-портале

«Это наше достояние!»
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
По информации Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, «Портал пчеловода» теперь выступает в качестве официального источника оповещения пасечников и населения об обработках пестицидами в России.
Веб-портал содержит интерактивную карту, где в режиме реального времени можно узнать о планируемых обработках пестицидами и агрохимикатами. Для этого необходимо выбрать интересующий район или населенный пункт или воспользоваться параметрическим блоком фильтров, например «период применения», «статус работ», «класс опасности для человека», «класс опасности для пчел».
Получить эту информацию может любой пользователь, регистрация на портале не нужна.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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