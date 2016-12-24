В Саранске водитель за взятку в 50 тысяч рублей пытался увильнуть от проверки на состояние опьянения без протокола

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По информации МВД по РМ, 11 мая наряд ДПС на Северо-Восточном шоссе в Саранске остановил автомашину «Лада Гранта», принадлежащую коммерческой организации. Водитель легковушки имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования 40-летний мужчина отказался.
За несоставление соответствующего административного протокола водитель возле служебного автомобиля предложил сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за такую коррупционную инициативу, автомобилист продолжал уговаривать инспекторов «решить вопрос по-человечески».
Инспектор ДПС доложил о данном факте в дежурную часть Госавтоинспекции, на место была вызвана следственно-оперативная группа. На водителя составили такой нежеланный для него протокол, а материалы проверки по факту покушения на дачу взятки отправятся в следственные органы для принятия процессуального решения.
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