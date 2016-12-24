В Саранске 24-летний любитель спортивных ставок осужден за кражу денег с чужого банковского счета

В столице Мордовии 24-летний местный житель выслушал приговор суда за кражу денежных средств в погоне за игровой фортуной.

По информации прокуратуры РМ, суд установил, что 18 января этого года фигурант дела с помощью мобильного телефона своего знакомого и без его ведома перевел через онлайн-банк чужие денежные средства на своей лицевой счет в букмекерской конторе. При этом, деньги были списаны с банковского счета пожилой матери приятеля.

Всего любитель спортивных ставок похитил с банковского счета 77-летней женщины 179 тысяч рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств (ущерб подсудимый возместил) суд приговорил лудомана к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей.