Народный фронт в РМ на основании обращений жителей Саранска составил перечень разбитых внутриквартальных дорог

Многие из внутриквартальных дорог в столице Мордовии требуют неотложного ремонта - по утверждениям горожан, на некоторых из них ремонтные работы не проводились уже более 15 лет. Активисты Народного фронта в РМ обобщили информацию.

Жители Саранска указывают на наиболее разбитые дороги по следующим адресам:

- Пушкина д. 3/1

- Веселовского между домами 43/1 и 47

- Веселовского между домами 27а и 27

- Бульвар Эрьзи д. 10 и д. 26

- Т. Бибиной между домами 1/3 и 1/4

- Т. Бибиной 7.

В связи с этим, Народный фронт в РМ обратился в Администрацию городского округа Саранск с просьбой привести указанные внутриквартальные дороги в нормативное состояние.