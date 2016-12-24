Жители Мордовии в этом году по «милости» мошенников лишились уже 146 миллионов рублей

Репортер

По информации прокуратуры РМ, с начала года в республике возбуждено более 800 уголовных дел о телефонных и интернет-мошенничествах. При этом, только за последнюю неделю заведено свыше 60 новых уголовных дел по этому профилю.

Причиненный с начала года ущерб жителям Мордовии превысил 146 миллионов рублей.

Среди пострадавших от действий аферистов оказалась и 62-летняя жительница республики. Действуя по указанию липовых сотрудников социальной защиты и Центрального банка России, под предлогом защиты от несанкционированных списаний она перевела на «безопасный счет» более 1,8 млн рублей.

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