В Мордовии нетрезвый водитель пытался дать инспектору ДПС взятку в размере 50 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, 14 мая в поселке Барашево Теньгушевского района наряд ДПС остановил автомобиль «Хавал». Водитель иномарки имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования 38-летний мужчина отказался.

При проверке документов выяснилось, что в январе текущего года он уже попадался на нетрезвом вождении и был лишен права управления транспортными средствами на полтора года.

«Лишенец» предпринял попытку решить вопрос с помощью взятки. Находясь возле служебного автомобиля, он в устной форме предложил сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за такие предложения, товарищ не унимался.

Инспектор ДПС доложил о данном факте в дежурную часть Госавтоинспекции, на место была вызвана следственно-оперативная группа. На автомобилиста составили два протокола, по одному из которых он рискует ответить уже по уголовной статье.

Отмечается, что материалы по факту покушения на дачу взятки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.