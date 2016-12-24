В Саранске экс-директор управляющей компании пойдет под суд за финансовые манипуляции с ущербом почти на 5 миллионов рублей

Октябрьский районный суд Саранска рассмотрит уголовное дело 44-летнего бывшего руководителя городской управляющей компании. Он обвиняется в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

По информации МВД по РМ, предварительное расследование установило, что в 2020–2024 годах фигурант дела очень вольно распоряжался деньгами, поступавшими от собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах. Имея реальную возможность исполнить перед ресурсоснабжающей организацией обязательства по оплате услуг отопления и горячего водоснабжения, обвиняемый не перечислил в адрес организации более 4,7 млн рублей.

Указанные денежные средства директор управляющей компании направлял на выплату заработной платы работникам, оплату долгов перед другими ресурсоснабжающими компаниями и иные нужды возглавляемой им УК. При этом образовавшуюся задолженность за отопление и горячую воду он объяснял низкой платежеспособностью жильцов обслуживаемых домов.

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. От дачи показаний он отказывается, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.