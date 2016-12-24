Владимир Якушев: «Единая Россия» включит в партийную работу полуфиналистов конкурса «Лидеры России. Политика»

Конкурсанты, которые не прошли в финал, остаются в зоне внимания «Единой России», акцентировал наставник конкурса, секретарь Генсовета партии.

«В участниках этого конкурса мы видим кадровый потенциал и будем включать их в нашу партийную инфраструктуру, в партийную работу. И, конечно, что касается участия в выборах в законодательные собрания, представительные органы власти, местного самоуправления, мы понимаем, что вы наш резерв. Но в «Единой России» существует механизм предварительного голосования, это предварительный отбор кандидатов. И только он определяет сильнейших. Поддержку от партии можно получить только когда за вас проголосовали люди», — особо выделил Владимир Якушев.

Он пожелал всем участникам конкурса «Лидеры России. Политика» удачи.

«Мы остаемся партнерами и продолжаем вместе идти вперед, решая все задачи, которые перед нами ставит Глава государства», — заключил Владимир Якушев.