В Мордовии молодой предприниматель ответит в суде за мошенничество с бутафорскими трамплинами

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Перед судом предстанет 22-летний молодой человек, предпринимательская деятельность которого связана с прокатом и арендой товаров для отдыха и спорта. По информации МВД по РМ, преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в августе 2023 года обвиняемый обратился в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ с целью получения гранта для популяризации вейкбординга (это катание на специальной доске за катером на тросе).
Полученные в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 500 тысяч рублей должны были пойти на приобретение трамплинов для вейк-парка, расположенного в одном из районов республики. Но предприниматель решил потратить деньги на личные нужды, а хищение средств замаскировать подложным договор купли-продажи необходимого оборудования.
Для пущей убедительности злоумышленник обратился к знакомому, который за вознаграждение из подручных средств и пластика изготовил ему макеты трамплинов для отчетности. Но эти конструкции были непригодны для реального использования.
Причиненный ущерб фигурант возместил в полном объеме еще на этапе расследования. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд джля рассмотрения по существу.
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