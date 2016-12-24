В Мордовии молодой предприниматель ответит в суде за мошенничество с бутафорскими трамплинами

Перед судом предстанет 22-летний молодой человек, предпринимательская деятельность которого связана с прокатом и арендой товаров для отдыха и спорта. По информации МВД по РМ, преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в августе 2023 года обвиняемый обратился в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ с целью получения гранта для популяризации вейкбординга (это катание на специальной доске за катером на тросе).

Полученные в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 500 тысяч рублей должны были пойти на приобретение трамплинов для вейк-парка, расположенного в одном из районов республики. Но предприниматель решил потратить деньги на личные нужды, а хищение средств замаскировать подложным договор купли-продажи необходимого оборудования.

Для пущей убедительности злоумышленник обратился к знакомому, который за вознаграждение из подручных средств и пластика изготовил ему макеты трамплинов для отчетности. Но эти конструкции были непригодны для реального использования.

Причиненный ущерб фигурант возместил в полном объеме еще на этапе расследования. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд джля рассмотрения по существу.