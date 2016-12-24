В Мордовии за полученные «откаты» на 800 тысяч рублей будут судить начальника отдела предприятия АПК

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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
44-летняя жительница Лямбирского района предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе. По информации прокуратуры РМ, уголовное дело дамочки уже направлено в районный суд для рассмотрения по существу
По данным следствия, в должности начальника отдела оптовых продаж предприятия по производству мяса птицы обвиняемая незаконно получала от представителя коммерческой организации из Московской области денежные средства в виде коммерческого подкупа. Деньги передавались женщине за лоббирование интересов компании из Подмосковья для беспрепятственной реализации ей мясной продукции и своевременную отгрузку.
Таким образом, в период с ноября 2018 года по декабрь 2021 года фигурантка дела получила «откаты» на сумму более 800 тысяч рублей.
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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