Жители Мордовии продолжают голосовать за общественные территории для благоустройства в следующем году

В России продолжается голосование за объекты для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Победившие в конкурсе общественные пространства будут обновлены в следующем году.

Проект реализуется в нашей стране по решению Президента РФ с 2017 года. Его главная цель – повышение уровня комфорта городов и вовлечение жителей в решение вопросов развития городской среды. Поучаствовать в голосовании могут все граждане России от 14 лет. Оно продлится до 12 июня на сайте: vk.cc/cLe3bG

«Сейчас ведутся работы на двух объектах в Саранске и Рузаевке, выбранных по результатам предыдущего конкурса. А тем временем идет голосование за территории, которые обновят в следующем году. До его завершения осталось меньше месяца. Вместе мы решим, что будет благоустроено в первую очередь. Важен голос каждого жителя республики!», – прокомментировал Глава Мордовии Артём Здунов.

В текущем голосовании вновь участвуют общественные пространства, расположенные в Саранске и Рузаевке.

«Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» каждый год наш город становится красивее и уютнее. За все время мы благоустроили 9 общественных пространств. Теперь жителям Саранска предстоит выбрать десятую, юбилейную территорию, которая преобразится в следующем году. Напомню, что в голосовании участвуют Бульвар Эрьзи, Бульвар Воинова и набережная реки Саранки на участке от ул. Титова до ул. Ботевградской. Призываю всех горожан не оставаться в стороне и активнее выражать свое мнение», – поделился Глава г.о. Саранск Владимир Быков.

«В Рузаевском районе по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 9 общественных пространств. Они расположены в городе и на одной из самых крупных сельских территорий – поселке Красное сельцо. Участие в программе качественно меняет условия жизни нашего населения. Жители района сами выбирают объекты, которые станут местами для отдыха и активностей. Это отличная возможность благоустроить именно ту локацию, где рузаевцы проводят больше всего времени» – сообщил Глава Рузаевского района Александр Юткин.

В голосовании участвую три территории из города железнодорожников: общественное пространство, ограниченное автодорогой по ул. З. Космодемьянской, МБОУ «СОШ № 9» и домами № 82, 84, 86, Бульвар Знаний по ул. Юрасова и общественное пространство по ул. Мира.