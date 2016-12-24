Делегация Мордовии во главе с Артёмом Здуновым участвует в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир»

Делегация Республики Мордовия работает на XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025». Возглавляет делегацию руководитель региона Артём Здунов.



Свое приветствие участникам форума направил Президент России Владимир Путин. «На протяжении столетий наша многонациональная страна была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира. И сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, мы продолжаем успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные, межрегиональные контакты.



В ходе Форума вам предстоит обсудить перспективы дальнейшего укрепления наших связей в самых разных областях, в том числе в технологической. Совместной работе по развитию цифровой финансовой системы будет посвящено заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с участием представителей Организации исламского сотрудничества.



В этом году мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Обращение к этой знаменательной дате найдёт достойное место в деловой и культурной программе Форума. Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом. И в наши дни только вместе мы можем обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества, эффективно противостоять таким современным угрозам безопасности, как терроризм, экстремизм, эскалация локальных конфликтов», - говорится в обращении.



От Республики Мордовия в форуме участвуют представители органов власти, предприятий промышленности и АПК, индивидуальные предприниматели.