Жители Мордовии в ходе прямой линии смогут узнать условия и стоимость постановки квартир и загородных коттеджей под охрану

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В Мордовии врио начальника вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии Павел Шувалов ответит на вопросы жителей региона в ходе телефонной прямой линии. Она пройдет 15 мая с 13:00 до 14:00.
Подполковник полиции ответит на вопросы, касающиеся компетенции вневедомственной охраны: куда обращаться, чтобы поставить под охрану квартиру или производственное помещение, что сделать, чтобы установить в организации тревожную кнопку, условия и стоимость постановки квартир и загородных коттеджей под охрану.
Также жители республики смогут узнать о трудоустройстве в подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
Интересующие вопросы можно будет задать по телефону: 8 (8342) 33-44-78.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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