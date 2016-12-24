Жители Мордовии в ходе прямой линии смогут узнать условия и стоимость постановки квартир и загородных коттеджей под охрану

Репортер

В Мордовии врио начальника вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии Павел Шувалов ответит на вопросы жителей региона в ходе телефонной прямой линии. Она пройдет 15 мая с 13:00 до 14:00.

Подполковник полиции ответит на вопросы, касающиеся компетенции вневедомственной охраны: куда обращаться, чтобы поставить под охрану квартиру или производственное помещение, что сделать, чтобы установить в организации тревожную кнопку, условия и стоимость постановки квартир и загородных коттеджей под охрану.

Также жители республики смогут узнать о трудоустройстве в подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.

Интересующие вопросы можно будет задать по телефону: 8 (8342) 33-44-78.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Акция «Сад Памяти»

В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

1
Заказать рекламу
1
1
1