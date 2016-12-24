В Саранске в ходе операции «Нетрезвый водитель» было выявлено 11 автомобилистов с признаками опьянения

По информации Госавтоинспекции республики, рейдовые проверки в столице Мордовии проводились 8 и 9 мая. В числе 11 установленных водителей с признаками опьянения оказались четверо, кому за повторное нетрезвое вождение грозит уже уголовная статья.

Также отмечается, что за первые четыре месяца этого года на территории республики зарегистрировано 19 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли четыре человека и 26 получили травмы различной степени тяжести.