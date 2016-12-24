Жители Мордовии могут предложить свои «Сильные идеи для нового времени» и поучаствовать в конкурсе брендов

В середине июля в нашей стране вновь пройдет форум «Сильные идеи для нового времени», цель которого собрать 100 лучших идей для развития России и достижения национальных целей. Поделиться своими предложениями может каждый россиянин. Заявки принимаются до 15 мая на сайте: идея.росконгресс.рф.

«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, – это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», – прокомментировал замруководителя Администрации Президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

В этом году идеи принимаются по 5 направлениям: национальная социальная инициатива, национальная предпринимательская инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, а также национальная экологическая и климатическая инициатива.

На форуме будут представлены 100 лучших идей, а 10 из них продемонстрируют руководству страны.

Также в России проходит конкурс брендов «Знай наших», присоединиться к которому могут представители малого и среднего бизнеса, чьи компании показывают устойчивый рост.

«Российские бренды – новые герои экономики, предмет национальной гордости. Помощь таким компаниям укрепляет устойчивость российской экономики. Наша цель – поддержать малый и средний бизнес, который уже успешно работает в своих регионах, но нуждается в помощи для выхода на новый уровень. Победители получат всероссийскую известность и поддержку, что станет для них новым этапом развития», – отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая на сайте знайнаших.аси.рф. Победителей объявят в ходе форума «Сильные идеи для нового времени». Стоит отметить, что к масштабному мероприятию присоединились 89 регионов России, в том числе Мордовия. Представители нашей республики подали свыше 430 идей и больше 180 заявок на конкурс.