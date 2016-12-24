Жители Мордовии могут принять участие в международном конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами»

Репортер

Международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами» продолжает принимать заявки на участие. Он призван показать разнообразие и уникальность нашей страны, богатство ее культуры и исторического наследия. 

В конкурсе восемь номинаций:

- «От Калининграда до Камчатки»
- «Культурное наследие»
- «Лицо города»
- «Народы России»
- «Гастрономические традиции»
- «Яркие события»
- «Невероятная Россия»
- «Профессиональный ракурс».

Жители Мордовии могут представить на конкурс свои видеосюжеты (ролик должен быть снят в период с 2019 по 2025 годы, а его длительность не превышать 60 секунд).

Подать заявку на участие можно до 15 мая 2025 года на официальном сайте конкурса. Победители будут объявлены 12 июня на Международном туристическом форуме и получат ценные призы.

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