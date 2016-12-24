Артём Здунов и Василий Пискарев приехали с подарками к ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кротову

Глава Мордовии Артём Здунов и депутат Госдумы от Мордовии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 5 мая приехали к ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Республики Мордовия Ивану Михайловичу Кротову, чтобы поздравить с приближающимся Днем Победы и вручить подарок - кресло-коляску с ручным приводом.

Ивану Михайловичу – 99 лет. В 1942 году семнадцатилетним юношей он добровольцем ушел на войну, воевал на Белорусском фронте. В 1944 году после ранения был комиссован. За доблестные заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны, медалью «За освобождение Белоруссии».

Всю жизнь Иван Михайлович проработал в колхозе имени Кирова Большеигнатовского района. Вместе с супругой Александрой Николаевной вырастили троих детей. У ветерана шесть внуков и девять правнуков. Все они гордятся своим дедом, стремятся быть похожими на него.

Артём Здунов и Василий Пискарев пожелали Ивану Михайловичу крепкого здоровья и долгих лет жизни. За чаепитием поговорили о жизни, о том, что еще требуется. «Больше ходить самому хочется, не кататься!» - сказал ветеран.

В ближайшее время Ивану Михайловичу привезут еще и ходунки для прогулок. Артём Здунов поручил главе Октябрьского района привести в порядок дорогу у дома ветерана.