Артём Здунов и Василий Пискарев приехали с подарками к ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кротову

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Глава Мордовии Артём Здунов и депутат Госдумы от Мордовии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 5 мая приехали к ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Республики Мордовия Ивану Михайловичу Кротову, чтобы поздравить с приближающимся Днем Победы и вручить подарок - кресло-коляску с ручным приводом.
Ивану Михайловичу – 99 лет. В 1942 году семнадцатилетним юношей он добровольцем ушел на войну, воевал на Белорусском фронте. В 1944 году после ранения был комиссован. За доблестные заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны, медалью «За освобождение Белоруссии».
Всю жизнь Иван Михайлович проработал в колхозе имени Кирова Большеигнатовского района. Вместе с супругой Александрой Николаевной вырастили троих детей. У ветерана шесть внуков и девять правнуков. Все они гордятся своим дедом, стремятся быть похожими на него.
Артём Здунов и Василий Пискарев пожелали Ивану Михайловичу крепкого здоровья и долгих лет жизни. За чаепитием поговорили о жизни, о том, что еще требуется. «Больше ходить самому хочется, не кататься!» - сказал ветеран.
В ближайшее время Ивану Михайловичу привезут еще и ходунки для прогулок. Артём Здунов поручил главе Октябрьского района привести в порядок дорогу у дома ветерана.
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