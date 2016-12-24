В саранском Центре образования «Высота» открыли памятный знак «Побег из ада», посвященный подвигу Михаила Девятаева

В этом году подвигу Героя Советского Союза Михаила Девятаева исполнилось 80 лет. В преддверии Дня Великой Победы в «Центре образования №15 «Высота» имени М.П. Девятаева» открыт памятный знак «Побег из ада», посвященный участникам побега из фашистского плена. В церемонии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Руководитель республики поздравил всех участников линейки с этим знаменательным событием. «У нас, как у любого народа, есть желание гордиться своими предками, теми, на кого мы равняемся. И у нас есть такие Герои! Это Михаил Петрович Девятаев. Это те, кто ушли на фронт из Мордовии, - многие из них не вернулись на Родину. Много Героев Советского Союза, современной России и участников СВО. Нам есть чем и кем гордиться! Давайте помнить, что герои всегда жили среди нас – они обыкновенные люди, которые в сложный для страны момент проявили отвагу!», - отметил Артём Здунов.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Василий Пискарев обратился к школьникам: «Слава таким Героям! Вы, молодое поколение, будущее России, должны брать с них пример!»

Отметим, что памятный знак «Побег из ада» установлен в рамках проекта «Аллея Российской Славы». Точно такой же памятный знак впервые появился на Советской площади Саранска ровно 15 лет назад. За эти годы такие мемориалы были возведены на родине всех десяти участников героического перелета. Среди них был и Трофим Сердюков – родной дядя руководителя проекта «Аллея Российской Славы» Михаила Сердюкова.

«Сейчас наши воины, ваши отцы и братья, сражаются с фашистской нечистью, чтобы не повторилась снова история 1941-1945 годов. Низкий поклон им! У вас в руках сегодня портреты ваших родных и близкий, Героев. Будем достойны их памяти!» - подчеркнул Михаил Сердюков.

Сын Героя СССР Александр Девятаев отметил, что совсем недавно был открыт Центр образования «Высота» имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева, здесь уже есть школьный музей, а теперь есть и памятный знак. «Самое главное, чтобы память была у вас», - обратился он к школьникам. Фонд памяти Михаила Девятаева сейчас реализует грантовый проект – в школы Мордовии поступило более 500 книг о жизненном, героическом пути Михаила Петровича.

Правнучка участника Великой Отечественной войны, дочь ветерана специальной военной операции, восьмиклассница Полина Первушкина в своем ответном слове сказала: «Мы, молодое поколение, обязуемся хранить память о подвиге Героев! Быть их достойными наследниками!»

Почетные гости и ученики кадетского класса открыли памятный знак «Побег из ада», возложили цветы. Память всех, кто погиб на полях сражений, был замучен в плену, кто не жалел своих сил ради общей Победы почтили минутой молчания. Школьники также приняли участие в акции «Портрет героя» - каждый ученик держал в руках фотографию участника Великой Отечественной войны. Вечная память Героям!