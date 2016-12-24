Сотни лучших спортсменов-туристов из регионов ПФО, ЦФО и дружественных стран соберутся на «Туриаде – 2025»

20 мая 2025 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области в двенадцатый раз откроется спортивно-туристский лагерь «Туриада».

В этом году «Туриада» соберет около 800 участников из всех регионов Приволжского федерального округа: победителей региональных спортивно-туристских слетов, студентов профильных специальностей (связанных с туризмом), профессиональных тренеров по спортивному туризму, экспертов и волонтеров.

Помимо 14 команд ПФО в соревнованиях планируется участие спортсменов из Донецкой и Луганской народных республик, регионов Центрального федерального округа, а также команд из Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Киргизии и Монголии.

В течение нескольких дней молодые спортсмены будут соревноваться на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, а также в конкурсе «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», победитель которого получит грант в размере до 400 тысяч рублей на организацию тура по маршруту-победителю. Вне общего зачета состоятся матчевые встречи ПФО и ЦФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниоров и юниорок. Участники лагеря также смогут проявить себя в межрегиональном конкурсе авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальном марафоне, который проверит их знания о туризме. Проживать спортсмены традиционно будут в палаточном городке.

Оценивать участников соревнований «Туриады» будут эксперты всероссийского уровня. В общий зачет также войдут результаты Первенства ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях, которое прошло в феврале этого года в Самарской области.

23 мая состоится торжественное закрытие спортивно-туристского лагеря «Туриада», в котором примет участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. В этот день пройдут командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции, по итогам которой победителю будет вручен Кубок ПФО и ЦФО, и командная смешанная эстафета на «Кубок Дружбы» с участием зарубежных делегаций.