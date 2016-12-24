Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» запускает в Мордовии кинолабораторию

Открытие региональной недели III Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» в нашей республике пройдет под девизом «Искусство и армия - едины!». В рамках фестиваля в Саранске с 5 по 14 мая проведут творческие встречи, кинопоказы, музыкальные программы и круглые столы, зрителями которых станут студенты и школьники, семьи участников специальной военной операции, жители и гости региона.

Мордовия станет первым регионом России, где в рамках фестиваля на базе МГУ им. Н.П. Огарева начнет свою работу кинолаборатория. В рамках масштабного проекта молодые кинематографисты получат теоретические и практические навыки создания качественного документального и игрового кино.

В 2024 году команда фестиваля по приглашению Главы Мордовии Артёма Здунова провела региональную неделю «Кино на службе Отечеству», встретилась с активной молодежью республики. Тогда и родилась идея провести школу киноискусства.

«Артём Здунов - руководитель новой формации, человек слова. Мы заручились его поддержкой и рады представить первую школу киноискусства. Мы готовы работать в регионе и считаем Мордовию важной площадкой для развития киноиндустрии. Здесь собрались первопроходцы: режиссёры, которые снимают на фронте с 2014 года, живописцы, которые в рамках проекта «Уголь земли Русской» выписывают образ героев СВО, фронтовые музыканты и общественные деятели. Это то, ради чего и создавалось наше движение - пробудить русскую землю, раскрыть истинную красоту и самобытность регионов России», - отмечает руководитель фестиваля «Кино на службе Отечеству», режиссер-документалист Олеся Шигина.

В рамках работы кинолаборатории студенты освоят приемы режиссуры, продюсирования, монтажа, операторской работы и звукооформления. Примут участие в мастер-классах по основам драматургии, сценарному мастерству и другим дисциплинам киноискусства. Их наставниками будут профессиональные режиссеры, продюсеры, операторы из Москвы и Санкт-Петербурга.