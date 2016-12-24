В МВД по РМ прошел брифинг по вопросам профилактики хищения личного имущества у граждан

В пресс-центре регионального МВД прошел брифинг, посвященный вопросам профилактики краж собственности у граждан. В качестве спикеров выступили заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска МВД по РМ подполковник полиции Сергей Горьков и начальник отделения Отдела организации дознания майор полиции Татьяна Чересева.

Как отмечалось, сейчас в производстве дознавателей регионального МВД находится более 90 уголовных дел о преступлениях против собственности. Часто в фокусе криминального внимания оказываются смартфоны.

«Хищение мобильных телефонов в большинстве случаев совершаются лицами, не имеющими постоянного заработка, в том числе ранее судимыми, злоупотребляющими спиртными напитками, - сообщилв Татьяна Чересева. - Но имеются случаи, когда к кражам причастны и водители такси, клиенты которых оставляют свои гаджеты в салонах их автомашин. Довольно часто к хищению мобильных телефонов, оставленных владельцами без присмотра в учебных заведениях, причастны студенты и школьники. Похищенное имущество злоумышленники сдают в основном в комиссионные магазины, реже оставляют их себе».

Сергей Горьков рассказал об основных способах проникновения злоумышленников в жилище и главных правилах профилактики квартирных краж. При этом нередко квартирные кражи происходят при попустительстве самих жильцов. «Если бы граждане придерживались простейших привычек бытовой безопасности, проникновения в жилище непрошенных «гостей» можно было бы избежать. Покидая квартиру надолго, лучше попросить соседей присматривать за ней и регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика – переполненный, он может стать наводкой для квартирных воров. Не стоит сообщать посторонним о дорогих покупках, чтобы у злоумышленников не было заманчивой для них информации о новой бытовой технике или ценных вещах в вашем доме».