Сотрудники УФСБ по РМ пресекли деятельность преступной группы по организации канала незаконной миграции

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с оперативниками УМВД по Ульяновской области пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала незаконной миграции иностранных граждан на территории двух регионов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что девять членов преступной группы находили мигрантов из стран Центральной Азии, не владеющих русским языком, и за вознаграждение оформляли им поддельные сертификаты о прохождении экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. На основании этих документов иностранцы незаконно получали патенты на работу и проживание на территории России. Трое из них были трудоустроены на одном из перерабатывающих предприятий региона.

На основании собранных материалов по 31 эпизоду преступной деятельности участников организованной группы расследовано уголовное дело по ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом им преступлении. Шести фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а трем осужденным – условное лишение свободы.

Кроме того, всем участникам преступной группы назначены штрафы в размере от 70 до 200 тысяч рублей, а также конфисковано имущество, нажитое преступным путем.

Приговор суда в законную силу не вступил.