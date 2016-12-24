В Мордовии за первые три месяца 2025 года отловлено более 340 бродячих собак

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Такие данные в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев по итогам проведенного совещания по вопросу обращения с безнадзорными животными в Мордовии.
«Знаю, что эта тема волнует многих: кто-то переживает за безопасность детей, кто-то — за судьбу самих животных. И оба эти переживания абсолютно понятны.
За первые три месяца 2025 года в регионе отловлено более 340 собак — это примерно на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост связан с увеличением обращений граждан, в том числе по фактам проявления агрессии со стороны животных вблизи жилых зон и мест, где гуляют дети».
Батыр Эмеев также отметил, что каждое обращение тщательно проверяется, отлов проводится выборочно — только в случаях, где действительно есть риск. Все отловленные животные проходят вакцинацию, стерилизацию и ветеринарный осмотр.
Работу ведут четыре подрядные организации и три приюта (один муниципальный, два частных).
«Для нас принципиально важно найти баланс: обеспечить безопасность людей и при этом сохранять уважительное, гуманное отношение к животным», - резюмировал руководитель кабинета министров.
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