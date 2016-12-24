Количество микрозаймов через сервис МСП.РФ в Мордовии выросло более чем в два раза

За первый квартал текущего года через Цифровую платформу МСП.РФ 38 представителей малого и среднего предпринимательства Мордовии воспользовались микрозаймами в государственных микрофинансовых организациях. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» выдан 51 микрозайм на общую сумму 108,2 млн рублей. Эти значительно выше показателя аналогичного периода 2024 года, когда 22 субъекта МСП получили через Цифровую платформу 24 льготных микрозайма на 73,2 млн рублей.

По всей России за отчётный период льготными микрозаймами таким образом воспользовались около 2 тысяч предпринимателей из 71 региона страны. Общая сумма микрозаймов превысила 5,1 млрд рублей с приростом к прошлому году 2,5 раза.

«Платформа МСП.РФ стала единым окном доступа для предпринимателей по мерам развития и поддержки, включая привлечение финансирования. Цифровая среда позволяет дистанционно подать заявку и получить необходимые средства на выгодных условиях. Сделать это максимально просто благодаря стандартизации и унификации документооборота и процедур согласования», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что в регионах все больше заявок на привлечение финансирования поступают в режиме онлайн. В среднем в первом квартале 2025 года ежедневно через сервис микрозаймов платформы МСП.РФ поступало 72 заявки и заключалось договоров на 82 млн рублей. Средний размер микрозайма составил 2,6 млн рублей, средний срок кредитования – 2,5 года, средневзвешенная процентная ставка – 8,9%.

Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах реализации продукции и предоставления услуг, а также сельского хозяйства.

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