Ожившие фото, архивные новости времен Великой Отечественной войны и современные достижения Республики Мордовия в уникальном ИИ-формате

К 80-й годовщине Великой Победы мобильное приложение «Хорошие новости», при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общественной палаты РФ запустили специальный проект – газету «Страна, которая живёт». В ней собраны подвиги тыловиков периода Великой Отечественной войны и представлены современные достижения Республики Мордовия и других регионов страны, проиллюстрированные оживленными с помощью искусственного интеллекта фотографиями. Уникальное издание опубликовано на сайте странаживет.рф, а также выпущено ограниченным печатным тиражом.

Релиз газеты приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и представляет собой подборку вдохновляющих архивных историй из жизни страны времён Великой Отечественной войны. Материалы собраны пользователями мобильного приложения «Хорошие новости» со всех уголков России, в том числе жителями Республики Мордовия. Наряду с подвигами героев тыла прошлых лет газета рассказывает о сегодняшних достижениях регионов, подчёркивая преемственность поколений. Цель проекта – напомнить о том, что дух взаимопомощи, трудолюбия и творчества жив и сегодня.

«Проект “Хорошие новости” стал настоящей точкой притяжения для тех, кто стремиться делать важное. Мы видим, как много молодых людей вовлекается в создание полезного, вдохновляющего и позитивного контента. Цифровая газета — новый формат, который объединяет историческую память и современные достижения. Часть пользователей мобильного приложения, которых на данный момент уже более 69 000, со всей России приняли участие в сборе материалов для создания этой газеты. Десятки регионов присылали свои материалы для их публикации. Мы рады тому, что так много неравнодушных людей приняли участие в этом спецпроекте», – отметила руководитель Департамента проектного управления президентской платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Пустынская.

В 1941 году в Мордовии был выпущен в продажу Русско-мокшанский словарь, изданный Мордовским НИИ языка, литературы и истории при СНК Мордовской АССР. Этот труд стал важным вкладом в сохранение и развитие мокшанского языка, а также в культурное обогащение региона.

В 1942 году комсомольские организации Мордовии провели зимние и летние кроссы, в которых приняли участие более 137 тысяч человек. Эти мероприятия стали важной частью патриотического воспитания и поддержания физической формы среди молодёжи республики в годы войны.

В 1943 году комсомольцы и молодёжь Мордовии собрали и внесли в Госбанк сумму в 5 384 602 рубля на строительство танковой колонны «Мордовский колхозник», что стало значимым проявлением патриотизма и самоотверженности местной молодёжи, поддержавшей фронт в условиях войны.

В 1945 году связисты Мордовии провели телефонную и радиосвязь почти на все избирательные участки республики, телефонизировав 500 из них, что сыграло важную роль в организации выборов и обеспечении эффективной работы государственных органов.

В 2024 году в Мордовии запустили крупнейший в России завод по производству мясных снеков, мощностью 12 тыс. тонн продукции в год, что дало республике 800 рабочих мест.

Эти хроники Республики Мордовия и других регионов России можно прочесть в электронном формате на мобильных устройствах и компьютерах. Проект сопровождается специальной акцией в мобильном приложении: пользователи публикуют посты о газете в соцсетях, выполняют задания и зарабатывают баллы. Их можно обменять на полезные призы для обучения и развития.

В проекте приняли участие десятки регионов, архивы партнеров проекта «Хорошие новости», команды добровольцев и лидеры мнений. Ознакомиться с печатными материалами газеты можно будет в библиотеках и вузах Москвы, а всем желающим также на сайте странаживет.рф. Цифровая версия газеты создана с применением новейших технологий, что позволит читателям еще больше погрузиться в мир достижений страны.

«Особая сила этого проекта – в живых фактах. На 32 страницах газеты собраны примеры подвигов наших регионов времен Великой Отечественной войны, а также их современные достижения. Эти материалы сохраняют нашу память о прошлом и дают нам уверенность в будущем. Сегодня это крайне важно для молодёжи, для городских сообществ, для всей страны», – подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов.

Как отметил руководитель проектного офиса «Хорошие новости» Всеволод Селин, создание газеты стало логическим продолжением работы мобильного приложения «Хорошие новости», фокусирующегося на продвижении проверенного позитивного контента.

«С момента запуска в 2023 году в приложении опубликовано свыше 16 000 позитивных новостей о современных достижениях России. Это газетой мы еще раз хотим показать, что Победа – это не только подвиги на фронте, но и сила духа в повседневной жизни. Это достижения врачей, педагогов, изобретателей, добровольцев. Проект “Страна, которая живёт” – медиа о подвигах прошлого с привязкой к наследию стремлений и развитию в настоящем, современных достижениях всех наших регионов. Особо стоит отметить, что диджитал версия газеты создана при помощи современных технологий, она будет интересна и молодому поколению», – сообщил он.

Каждый желающий житель Республики Мордовия может присоединиться к распространению материалов в соцсетях и блогах, приняв участие в событии «Страна, которая живет» в мобильном приложении «Хорошие новости». Оно бесплатно и доступно для скачивания.