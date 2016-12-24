В Мордовии открыли мемориальный комплекс в память о подвиге тружеников тыла, строителей «Сурского рубежа»

В октябре 1941 года руководство СССР приняло решение о строительстве оборонительных сооружений в тылу, на реке Сура – врага нужно было сдержать, защитить промышленные центры страны, не дать фашистам перейти в наступление. 45 дней и ночей на территории Мордовии строились 80 километров Сурского оборонительного рубежа. В основном силами женщин, стариков и подростков. Около 70 тысяч уроженцев Мордовии, не покладая рук, не смыкая глаз, не прерывая работ даже в сорокоградусные морозы, трудились над окопами, блиндажами, дзотами, эскарпами. Трудовой подвиг людей был вознагражден – враг отступил!

Сегодня память о каждом труженике, участвовавшем в этом невозможном, казалось бы, строительстве увековечена – в селе Большие Березники при поддержке Российского военно-исторического общества создан мемориальный комплекс, посвященный подвигу строителей Сурского рубежа. Символично, что церемония открытия мемориала прошла в преддверии Дня Великой Победы. 29 апреля в ней приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Уже 15 лет на месте строительства укреплений проводятся исторические реконструкции. Частичку такой реконструкции увидели и участники церемонии – пронзительную по своей простоте и глубине исторического смысла. Ожившие участники той великой стройки молча проходили мимо зрителей – дети, старики, женщины, укутанные в незамысловатые вещи, с самым простым строительным инвентарем, измученные голодом и холодом. Все во имя Великой Победы! Их память почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы.

Глава Мордовии, обращаясь к жителям и гостям села отметил, что открытие мемориального комплекса – событие не только республиканского, но и всероссийского масштаба. «Первая военная суровая зима, время неопределенности, полная мобилизация. Все было для фронта! Люди верили в Победу. 45 дней самоотверженного труда и 80 километров рубежа, который враг бы не прошел. За ним был промышленный потенциал великого Советского Союза, который надо было сохранить, и который позволил советскому народу одержать эту Великую Победу. Все это сделали наши предки. Низкий поклон всем, кто участвовал в этом героическом поступке, всем, кто помнит о нем, передает эти знания подрастающему поколению!»

Артём Здунов выразил благодарность всем, кто причастен к возведению мемориального комплекса во главе с председателем Российского военно-исторического общества, помощником Президента России Владимиром Мединским.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел передал благословение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. «Секрет нашего народа в том, что мы искренне верим в Бога, верим в наше Отечество. Желаю вам силы духа. Пусть этот мемориал станет символом единства наших людей. Пусть вера будет стержнем нашей жизни».

Председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов обратился к ветеранам: «Мы не посрамили вашу честь. Вы передали нам – боевой дух и мужество. С нами сегодня ребята, которые защищают нашу страну сейчас. 80 км оборонительных рубежей – сложно представить через что вам пришлой пройти. Это сильно! Спасибо вам!»

Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко отметил, что в этот день в Березниках собралось большое количество молодежи со всей республики. Он процитировал слова Роберта Рождественского:

«Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!

Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!»

Николай Овсиенко передал Республике Мордовия слова поздравления от Владимира Мединского: «Этот монумент – овеществленная память о трудовом героизме жителей Мордовии! Прообразами некоторых из фигур памятника стали реальные участники строительства».

Например, уроженец села Сорлиней Чамзинского район Филипп Петрович Гусев был мобилизован на Сурский рубеж в январе 1941 года для работы плотником. Женская фигура памятника также имеет свой реальный прообраз – уроженки села Саловка Лямбирского района Надежды Афанасьевны Груниной. В годы войны кроме строительства Сурского рубежа, она привлекалась и к работам на торфяниках. Собирательный образ подростка сформирован на основе архивных документов и многочисленных воспоминаний самих строителей рубежа об участии на возведении укреплений 14 – 17-летних ребят. Например, уроженки села Марьяновка Большеберезниковского района Галины Семеновны Бодиной, которая была мобилизована на строительные работы в 16 лет. Сурский рубеж она строила с самого начала и до завершения.

Поздравление с открытием мемориального комплекса также высказали заместитель Полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев, начальник административно-территориального управления командования ЦВО Виталий Михайлов и председатель республиканской ветеранской организации Иван Цыганок.

В завершение церемонии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий провели чин освящения памятника.

Пока мы храним и чтим память о подвигах наших героев, будет жить и процветать наша Родина. Мемориал «Сурский рубеж» останется этой памятью в веках.