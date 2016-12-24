Передвижная выставка «СВОй Герой» знакомит студентов Средне-Волжского института с историей и героями СВО

В Средне-Волжском институте (филиале) ВГУЮ РПА Минюста РФ прошла передвижная выставка «СВОй Герой», организованная координатором молодежного крыла Народного фронта в Мордовии при поддержке Росмолодежь.Гранты.

Проект направлен на сохранение памяти о героях специальной военной операции, мужестве и стойкости бойцов. Студенты не только увидели экспозиции, но и приняли участие в интерактивной лекции, которая помогла глубже осмыслить значение современных событий и укрепить патриотические ценности среди молодежи.

- Наша задача – не просто рассказать о событиях, а донести до молодого поколения правду, показать примеры мужества и самоотверженности. Такие проекты объединяют и вдохновляют, – отметил координатор молодежного крыла Народного фронта в Республике Мордовия Антон Нырков.

Выставка продолжает свою работу в республике, вовлекая все больше молодых людей в изучение истории и работу по поддержке защитников Отечества.