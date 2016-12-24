Передвижная выставка «СВОй Герой» знакомит студентов Средне-Волжского института с историей и героями СВО

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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
В Средне-Волжском институте (филиале) ВГУЮ РПА Минюста РФ прошла передвижная выставка «СВОй Герой», организованная координатором молодежного крыла Народного фронта в Мордовии при поддержке Росмолодежь.Гранты.
Проект направлен на сохранение памяти о героях специальной военной операции, мужестве и стойкости бойцов. Студенты не только увидели экспозиции, но и приняли участие в интерактивной лекции, которая помогла глубже осмыслить значение современных событий и укрепить патриотические ценности среди молодежи.
- Наша задача – не просто рассказать о событиях, а донести до молодого поколения правду, показать примеры мужества и самоотверженности. Такие проекты объединяют и вдохновляют, – отметил координатор молодежного крыла Народного фронта в Республике Мордовия Антон Нырков.
Выставка продолжает свою работу в республике, вовлекая все больше молодых людей в изучение истории и работу по поддержке защитников Отечества.
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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
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