Глава Мордовии и гендиректор НИИИС имени А. Н. Лодыгина обсудили реализацию импортозамещающего инвестпроекта

Артём Здунов 28 апреля встретился с генеральным директором Научно-исследовательского института источников света им. А.Н. Лодыгина Алексеем Винокуровым. Обсуждались результаты производственной деятельности предприятия и перспективы его развития. Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев.



Напомним, завод специализируется на выпуске источников света, световых приборов и бактерицидных облучателей. По ряду позиций НИИИС – единственный производитель в России. Алексей Винокуров рассказал, что продукция предприятия активно используется при благоустройстве общественных пространств: уже реализованы проекты в Саранске, Большеберезниковском, Чамзинском, Краснослободском, Темниковском и Рузаевском районах. Светильники устанавливаются в рамках модернизации системы наружного освещения в столице Мордовии и в ходе капитального ремонта школ республики.



В ходе обсуждения было отмечено, что предприятие стремится наращивать объемы производства и расширять линейку продукции. В частности, сейчас реализуется инвестпроект по запуску серийного производства импортозамещающих световых приборов.



Глава Мордовии поддержал планы по развитию производственных мощностей и поинтересовался кадровым обеспечением предприятия, на котором сейчас трудится более 100 человек.



Руководитель предприятия отметил, что институт активно проводит профориентационные экскурсии для школьников, студентов учреждений СПО и вузов. Также налажено сотрудничество с Саранским электромеханическим колледжем и МГУ им. Н.П. Огарева по практической подготовке студентов.