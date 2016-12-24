Жителей Мордовии приглашают принять участие в военно-исторической игре «IQ-ПФО: Великая Победа»

6 мая в преддверии Дня Победы состоится традиционная игра «Что? Где? Когда?» по тематике Великой Отечественной войны «IQ-ПФО: Великая Победа».

Интеллектуальная игра проводится в трех возрастных группах: «школьники», «студенты» и «без ограничения возраста». Участие в игре могут принять все желающие.

Соревнование включает 30 вопросов «Что? Где? Когда?» (2 тура по 15 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны (ключевые события и главные сражения, основные даты и биографии полководцев, фильмы и песни о войне).

Для участия в игре школьную, студенческую или взрослую команду необходимо зарегистрировать на сайте олимпиады. Регистрация проводится до 23.00 5 мая 2025 года: указываются возрастная группа, регион, населенный пункт, учебное учреждение, которое представляет команда, если в ее состав входят школьники и студенты.

Команды, ставшие победителями и призерами во всех зачетах, награждаются дипломами и поощрительными призами.

Организаторами игры «IQ-ПФО: Великая Победа» выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект «Большая игра».