В Саранске на Радоницу организуют движение общественного транспорта в направлении Пушкинских и Ключаревских кладбищ

По информации Администрации города, 29 апреля в день особого поминовения усопших с 6:00 до 15:00 будет организовано движение общественного транспорта от автовокзала Саранска в направлении Ключаревских кладбищ (проезд платный).

На территории кладбища № 4 с 07:00 до 14:00 организуют бесплатную перевозку пассажиров автобусами марки «ПАЗ». В это время здесь будет ограничено движение других транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприятиях по погребению и автомашин аварийных служб).



Также 29 апреля от остановки общественного транспорта «Николаевка» в р.п. Николаевка в направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25 (отправление по графику в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00).