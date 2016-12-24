В Мордовии участники молодежного образовательного лагеря подготовили свои проекты в сфере социальных инициатив

С 25 по 27 апреля в республике прошел образовательный лагерь «Обучение Служением. Мордовия», организованный АНО «СПЕКТУМ» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Мероприятие собрало 100 активных представителей молодого поколения региона - школьников, студентов и молодых специалистов.

Три дня лагеря были насыщены образовательными и практическими активностями -мастер-классы от ведущих экспертов в области социального проектирования, панельная дискуссия с участием представителей НКО, ярмарка социальных инициатив и конкурс разработанных проектов, интерактивные квесты и многое другое.

«Мы полностью поддерживаем программу «Обучение служением» и готовы к ее дальнейшему развитию. Университет будет активно участвовать в реализации лучших проектов, предложенных участниками», - отметил проректор МГУ им. Н.П. Огарева Александр Астафьев.

«Нас впечатлил уровень вовлеченности участников лагеря! Ребята не просто посещали лекции - они активно включались в работу, предлагали нестандартные решения и буквально «горели» своими проектами», - подвела итоги мероприятия руководитель проекта Марина Кузьмина.