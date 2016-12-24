Свыше 200 тысяч жителей Мордовии в минувшем году были пациентами бригад скорой медицинской помощи

Такие данные в День работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля, приводит Мордовиястат.

В республике действуют 1 отделение, 8 подстанций и 17 постов скорой медицинской помощи. В них трудятся 137 врачей и 415 человек среднего медицинского персонала.

В 2024 году в круглосуточном режиме экстренную помощь оказывали 260 выездных бригад. Скорая медицинская помощь была оказана 200 175 пациентам – каждому четвертому жителю республики.