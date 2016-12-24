Свыше 200 тысяч жителей Мордовии в минувшем году были пациентами бригад скорой медицинской помощи

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Такие данные в День работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля, приводит Мордовиястат.
В республике действуют 1 отделение, 8 подстанций и 17 постов скорой медицинской помощи. В них трудятся 137 врачей и 415 человек среднего медицинского персонала.
В 2024 году в круглосуточном режиме экстренную помощь оказывали 260 выездных бригад. Скорая медицинская помощь была оказана 200 175 пациентам – каждому четвертому жителю республики.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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