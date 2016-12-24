Более 7 тысяч жителей Мордовии приняли участие в международной акции «Диктант Победы»

В Мордовии «Диктант Победы» провели на 214 площадках, где свои знания проверили более 7 тысяч человек. Это на 2 тысячи больше, чем в предыдущем году, что свидетельствует о растущем интересе жителей республики к событиям, связанным с Великой Отечественной войной.

Акция проводилась в седьмой раз при поддержке партии «Единая Россия», Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, движения «Волонтеры Победы», а также министерств, ведомств, госкорпораций, негосударственных и общественных организаций. Участникам за 45 минут предстояло ответить на 25 вопросов.

В Саранске крупнейшие площадки диктанта развернулись в Мордовском республиканском краеведческом музее имени И. Д. Воронина, Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941 - 1945 годов, Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», Центре образования №15 «Высота» имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева.

Депутат Госдумы РФ Юлия Оглоблина отметила, что даже в условиях огромного информационного давления Запада историческая правда все равно восторжествует, а интерес к таким мероприятиям будет только увеличиваться.

Отвечавшие на вопросы «Диктанта Победы» жители республики также приняли участие в акции «Письмо Герою», которая проводится при поддержке «Почты России». Они написали добрые пожелания участникам СВО, поздравив их с 9 мая. Пожелания были оформлены в виде «треугольников» времен Великой Отечественной войны.

Результаты «Диктанта Победы» будут обработаны в течение месяца, их опубликуют на сайте ДИКТАНТПОБЕДЫ.РФ.