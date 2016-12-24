Фонд Алексея Талая и Музей Победы передали Народному фронту советские монеты для создания памятника к 80-летию Великой Победы

Более тонны монет представителям Народного фронта передали в Музее Победы на Поклонной горе. Общественникам понадобилось несколько машин, чтобы загрузить монеты, собранные россиянами. Все они пойдут в сплав для создания народного памятника «Живая память благодарных поколений» в честь 80-летия Великой Победы. С идеей разместить на Поклонной горе памятник, в который будет добавлен сплав советских монет, выступил паралимпиец, директор благотворительного фонда Алексей Талай.

«Наш многонациональный, многоконфессиональный народ – это народ-победитель. Тогда мы смогли победить всех, кто объединился под фашистскими знамёнами. Мы, потомки героев, должны передать этот опыт, эту силу и дух подрастающему поколению. Об этом наш проект. Каждый может выразить благодарность за жизнь своему деду, прадеду, сделав свой вклад в народный памятник всего одной монетой», – рассказал Алексей Талай.

«Это была кропотливая работа, которая длилась почти год. Мы передаём Народному фронту монеты, которые собирали посетители Музея Победы и другие люди, которые посещали экспозиции Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, наши сотрудники. Кроме того, сегодня мы с Алексеем Талаем и его благотворительным фондом вручаем Народному фронту монеты, переданные от Президента России Владимира Путина. Они также войдут в сплав для монумента», – рассказала помощник генерального директора Музея Победы Варвара Ерохина.



Монумент на Поклонной горе в виде фронтового письма-треугольника и бронзового дерева, символов героического подвига предков, памяти потомков и торжества жизни, станет третьим по счёту в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Два других размещены в точках союзного пространства – городе-герое Минске и Брестской крепости-герое. Автор идеи памятника Алексей Талай передал Народному фронту слиток, в который вошли монеты, использованные для монументов в Минске и Бресте, а также монеты президента Беларуси Александра Лукашенко.

Народный фронт присоединился к сбору монет и гильз для создания народного памятника. Во всех региональных исполкомах Народного фронта установлены специальные капсулы для сбора монет и гильз.

«Я до глубины души тронут этим проектом: люди не просто передают монетки. Мне рассказывали случаи, когда ребята с ЛБС передавали в сплав будущего памятника осколки, извлечённые из своих тел. Вот 14-летний парень из Горловки Егор Колесников ходит на места прилётов, собирает там осколки снарядов и заливает их эпоксидной смолой вот в такие фигурки. Когда слышишь эти истории, ты понимаешь, сколько здесь настоящего российского духа, его несгибаемости и воли к победе», – рассказал первый заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Борис Подольный.

Монеты жителей страны переданы Народному фронту на ответственное временное хранение. Они будут копиться в отделениях президентского движения до момента переплавки. Всего же к акции присоединились более 5 миллионов семей из стран бывшего СССР.