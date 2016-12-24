В Мордовии за три года приведут к нормативу 88 км федеральных трасс

В 2025-2027 годах на автомобильных дорогах Р-158 Нижний Новгород – Саратов, Р-178 Саранск – Ульяновск и на подъездной дороге к Саранску от трассы М-5 «Урал» предусмотрены ремонтные работы на восьми участках, общей протяженностью 88 км.

Так, на трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов к нормативному состоянию приведут почти 39 км. Здесь специалисты снимут изношенный асфальт, усилят дорожную одежду выравнивающим слоем, уложат новое износостойкое покрытие, укрепят обочины асфальтогранулятом и нанесут новую разметку.

Помимо обновления проезжей части, специалисты выполнят ремонт инфраструктуры дороги: приведут в порядок систему водоотведения и водопропускные трубы, обустроят переходы и остановки, восстановят существующие пешеходные дорожки, установят новые знаки и сигнальные столбики.

Аналогичные работы пройдут на подъездной дороге к республиканской столице от М-5 «Урал» в Краснослободском районе, включая обход районного центра. На участке с 62-го по 90-й км специалисты проведут мероприятия по замене верхнего слоя дорожного покрытия.

На трассе Р-178 Саранск – Ульяновск до конца этого дорожного-строительного сезона завершится плановый ремонт 17-километрового участка с 21-го по 38-й км от поворота на Инят до Большого Маресево, а также начнутся работы на участке с 47-го по 51-й км возле Чамзинки.