В МГУ им. Н.П. Огарева высадили «Аллею Памяти» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В рамках Всероссийского проекта Минобрнауки России «Победили тогда, победим и сейчас» студенты и сотрудники Института механики и энергетики и Историко-социологического института Мордовского госуниверситета высадили «Аллею Памяти» в Ялге и посвятили ее 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Каждое из 11 посаженных деревьев, выращенных в Ботаническом саду им. В.Н. Ржавитина, символизирует Верховного главнокомандующего и 10 командующих фронтами Красной армии в победном 1945-м году. А каждый посаженный кустарник - трудовые и боевые подвиги жителей городов и административных районов Республики Мордовия.

Активную роль в организации и проведении состоявшегося мероприятии приняли участники студенческого дискуссионного клуба «Это важно» под руководством главного идеолога и наставника проекта, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России вуза Сергея Кистанова.

Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко отметил важность подобных молодежных инициатив, поскольку они связывают прошлые и будущие поколения, а директор Координационного центра вуза Сергей Гладышев поблагодарил участников мероприятия за вклад в сохранение исторической памяти о героических подвигах советского народа в борьбе с нацизмом.