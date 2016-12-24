Глава Мордовии и гендиректор АО «АБ ИнБев Эфес» обсудили расширение взаимодействия с регионом

В Москве 23 апреля Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с генеральным директором АО «АБ ИнБев Эфес» Николаем Тюрниковым. Обсуждались итоги работы компании и дальнейшее укрепление взаимодействия с регионом.

В прошлом году объем производства пивоваренной продукции филиалом «АБ ИнБев Эфес» в Саранске вырос более чем на 34 %, солода – на 5,9 %. Таким образом, саранским солодовенным заводом достигнут абсолютный рекорд.

Было отмечено, что позитивный тренд развития саранского филиала АО «АБ ИнБев Эфес» сохраняется и в текущем году – компания увеличила загрузку мощностей по производству пивоваренной продукции более чем на 25 % по сравнению с первым кварталом 2024 года.

В рамках многолетней корпоративной Агропрограммы компания обеспечивает стабильные рынки сбыта для местных сельхозпроизводителей, на 100 % покрываются потребности предприятия в ячмене и солоде за счет сырья российского происхождения. Также филиал активно сотрудничает со стекольным заводом СК «Развитие» (г. Рузаевка). Благодаря взаимодействию между локальными производителями основной объем стеклянной прозрачной бутылки для нужд саранского пивоваренного завода поставляется из Рузаевки.

Артём Здунов отметил важность влияния компании на экономическое развитие Мордовии: «Наше разностороннее взаимодействие позволяет развивать различные секторы экономики региона и внутриреспубликанскую кооперацию. Солод саранского производства отгружается на все пивоваренные заводы компании «АБ ИнБев Эфес» России – от Клина до Владивостока. Можно сказать, без мордовского сырья не может обойтись ни один завод группы компаний по стране. Поставки стеклотары в 2024 выросли на 66 %. Все это – реальный пример эффективной работы нашего производственного кластера».

«Республика Мордовия является стратегически важным регионом для нашего бизнеса, где компания стабильно показывает хорошие результаты: в 2024 году объем производства нашей продукции в регионе вырос на 34%. С ростом объема производства мы увеличили и отчисления акцизов в региональный бюджет. Мы планируем продолжать развивать наше партнерство в дальнейшем, вносить вклад в экономическое развитие республики, реализовать значимые социальные и экологические проекты и обеспечивать рабочие места», - отметил генеральный директор АО «АБ ИнБев Эфес Николай Тюрников.